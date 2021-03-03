Isparta'da Şubat ayında 24 operasyonda 28 kişi yakalandı - Son Dakika

Isparta'da emniyet ekiplerinin Şubat ayında gerçekleştirdiği 24 operasyonda çeşitli suçlardan 28 şahıs gözaltına alınırken, haklarında arama kararı bulunan 9 şahıs yakalandı, bunlardan 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri suç ve suçlu ile mücadele kapsamında Şubat ayı içerisinde 24 operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda 'Vergi Kaçakçılığı, Resmi Belgede Sahtecilik, 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Kurma, Yönetme veya Üye Olma, Parada Sahtecilik, Nitelikli Dolandırıcılık, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet, Bozulmuş ve Değiştirilmiş Gıda ve İlaçların Ticareti' suçlarından 28 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Yakalanan şahıslardan 1 adet sahte belge, 4 litre etil alkol, 5 litre alkollü sıvı, 1 adet 20 ml anason yağı, 15 adet sahte para, 3 adet araç plakası, 11 kg kıyılmış tütün, 7.000 dal boş, 24.760 dal doldurulmuş makaron, 4 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 4 adet şarjör, 50 adet fişek, 79 adet tarihi eser ile 46 adet satışı yasak enerji içeceği ele geçirildi.

Öte yandan haklarında arama kararı bulunan 9 şahıs emniyet ekipleri tarafından yakalanırken, bunlardan 8'i adli makamlarca tutuklandı, 1'i ise serbest bırakıldı. - ISPARTA