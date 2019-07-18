Isparta'da sunta yüklü tır devrildi: 1 ölü

Isparta
'nın Şarkikarağaaç ilçesinde sunta yüklü tırın şarampole yuvarlanması sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, saat 18.00 sıralarında Isparta - Konya
karayolunun 107. kilometresindeki Şarkikaraağaç
ilçesi sınırında meydana geldi. İddiaya göre, Şevket Doğan yönetimindeki sunta yüklü tır, kontrolden çıkarak şarampolde devrildi. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis
, Jandarma
ve Polis
ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, sürücü Şevket Doğan'ın öldüğünü belirledi.
Güvenlik güçleri kazayla ilgili tahkikat başlatırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ISPARTA