Isparta'da taksi ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde ticari taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Önder Karataş'ın (40) kullandığı 32 SP 536 plakalı taksi, Arak Köyü mevkisinde Ramazan Şimşek (24) yönetimindeki 32 SK 758 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Sadık Pekgöz, Melis Gizem Aydoğdu ve Havva Nur Oral yaralandı.
Sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şarkikaraağaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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