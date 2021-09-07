Isparta'da taksiyle otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile takside yolcu olarak bulunan Meryem Gökiş yaralandı.

DEAŞ'ın da olduğu terör gruplarına haraç verdiği söylenen Fransız çimento devi Lafarge ile ilgili belgelere ulaşıldı