Isparta'da tam kapanma döneminde alkol ürünleri satışı yasaklandı - Son Dakika

Isparta'da tam kapanma döneminde alkol ürünleri satışı yasaklandı
01.05.2021 10:52
Isparta'da İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla tam kapanma süresince alkol ürünlerinin satışı yasaklandı.
Isparta'da İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla tam kapanma süresince alkol ürünlerinin satışı yasaklandı.
İl Hıfzıssıhha Kurulu, bugün Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplanarak, 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerini kapsayan tam kapanma dönemiyle ilgili yeni tedbir kararı aldı. Konuyla ilgili Valilikten yapılan açıklamada, "29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19: 00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05: 00'e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde İlimiz genelinde bulunan tekel büfelerinin kapalı tutulmasına, market, bakkal, büfe gibi yerlerde alkol ürünü satışı yapılmamasına karar verilmiştir" denildi. - ISPARTA
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