Isparta'da tam kapanma döneminde alkol ürünleri satışı yasaklandı - Son Dakika

Isparta'da İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla tam kapanma süresince alkol ürünlerinin satışı yasaklandı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, bugün Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplanarak, 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerini kapsayan tam kapanma dönemiyle ilgili yeni tedbir kararı aldı. Konuyla ilgili Valilikten yapılan açıklamada, "29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19: 00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05: 00'e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde İlimiz genelinde bulunan tekel büfelerinin kapalı tutulmasına, market, bakkal, büfe gibi yerlerde alkol ürünü satışı yapılmamasına karar verilmiştir" denildi. - ISPARTA