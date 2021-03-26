Isparta'da tarih gün yüzüne çıkartılıyor - Son Dakika

Isparta'da tarih gün yüzüne çıkartılıyor

26.03.2021 15:37
Isparta'da tarih gün yüzüne çıkartılıyor, System.String[]

Isparta Belediyesi tarafından 110 dükkanın bulunduğu Tarihi Üzüm Çarşısı'nın ilk adası olan ve içerisinde 4'ü tescilli toplam 11 dükkanın bulunduğu bölümdeki restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Isparta Belediyesi tarafından 110 dükkanın bulunduğu Tarihi Üzüm Çarşısı'nın ilk adası olan ve içerisinde 4'ü tescilli toplam 11 dükkanın bulunduğu bölümdeki restorasyon çalışmaları tamamlandı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, tarihe sahip çıkılması gerektiğini belirterek, bu önemli yapıların turizm açısından da önemli olduğunu söyledi.

Kentin orta noktasında 460 yıllık geçmişe sahip Tarihi Üzüm Çarşısı'ndaki restorasyon çalışmalarının ilk etabı tamamlandı. Bu kapsamda Isparta Belediyesi'nin ihale ettiği 4'ü tescilli toplam 11 dükkanın restorasyonları yapılarak, camları ve kepenkleri tek tip hale getirildi. İlk etapta yer alan dükkanların sahiplerine anahtarları düzenlenen törenle verildi. Törene Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, TBMM Başkanvekili, Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Milletvekili Recep Özel ve protokol üyeleri katıldı.

"Tarihimizi canlı tutmak zorundayız"

Törende konuşan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, üzüm çarşısının 460 yıl önce yapıldığını belirterek, tarihe sahip çıkılması gerektiğini belirtti. Başdeğirmen, "Tarihimizi canlı tutmak zorundayız. Burası 460 yıl önceki vatandaşlarımızın üzüm bağlarındaki üzümleri toplayıp gelip sattıkları pazar. Biz bunları bilmek zorundayız" dedi.

"Millet Bahçesi'nin ihale tarihi belli oldu"

Isparta'ya kent dışından birisi geldiğinde nereye götürecekleri konusunda düşündüklerini belirten Başdeğirmen, "Ama şuan başladığımız projede öncellikle millet bahçesini yapıyoruz. İhale tarihi 10 Haziran olarak belirlendi. Millet bahçesine misafirlerimiz geldikten sonra üzüm çarşısını gezdireceğiz. Damgacı Sokak'ta 29 evin restorasyonuna başlıyoruz. Projelerimiz hazırlandı, ihalelerine çıkıyoruz. Biz bunları yaparken sayın milletvekillerimiz büyük gayretler sarf ediyorlar. Sayın milletvekillerimiz biz Ankara'ya gittiğimizde ilgili bakanlıklarla bizleri görüştürerek, buraların yapımları sağlanıyor" dedi.

"Kaynak tarihi yapılar için oluşturulan havuzdan aktarıldı"

Üzüm Çarşısı'nın restorasyonu için belediyeler tarafından tarihi yapılar için oluşturulan bir havuzdan Vali Ömer Seymenoğlu'nun girişimleriyle kaynak aktarıldığını ifade eden Başdeğirmen, "Restore için sayın milletvekillerimiz ve sayın valimizin desteğiyle ilk etapta 2 milyon lira verildi. Devletimizin de desteğiyle bu yapıları güzel hale getireceğiz. Amacımız şehrimizdeki tarihi ayakta tutmak ve o geçmişi bilmeyen geleceği imar edemez dediğimiz sözlerin arkasında durmaktır" diye konuştu. Başdeğirmen, çarşının diğer etaplarına da hızlıca başlanacağını ifade ederek, yapım sürecinde anlayış gösteren dükkan sahipleri ve kiracılarına teşekkür etti.

"Diğer iller hızlıca bu işi yaptı"

Milletvekili Recep Özel de tarihi mekanların gün yüzüne çıkarılması noktasında diğer illerin hızlı hareket ettiğini ancak Isparta'nın bu konuda biraz geri kaldığını söyledi. Özel, "Bir yerde bir fon var o fon kullanılarak restore edilebiliyor. 'Özel mülki olanların yapılarını neden devlet eliyle restore ediyorsunuz' gibi bir eleştiri oluyor. Buradaki yapılar tescilli. Buraları kendileri yapmak isteseler yapamazlar. Eleştirenlerin bu açıdan da bakmasını istiyoruz. Burası 460 yıllık bir geçmişe sahip. Mimar Sinan Camii yapılırken bu tür pasajlar yapılmış ve giderlerinin karşılanması istenmiş. Tarihi ve tescilli binanınız varsa devlet 30 bin lira ila 200 bin lira arasında destek veriyor. Buradaki güzelliğin ortaya çıkarılması gerekiyor. Diğer iller hızlı şekilde yaptı. Biz daha yeni yapmaya başladık. Şükrü başkanımızın döneminde tarihi yapıların ortaya çıkarılmasını sağlamak istiyoruz" dedi.

"Yüzyıllara dayanan tarihi eser ortaya çıkacak"

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç ise Isparta açısından önemli bir gün olduğunu belirtti. Bilgiç, "İnşallah üzüm pazarındaki yüzyıllara dayanan tarihi eseri ortaya çıkarmış oluruz hem de bununla beraber Isparta'daki kent meydanını daha da genişletiriz. Başka şehirlere gittiğimizde gördüklerimizi kıskanıyoruz. Geçen hafta Sivas'a gittim. Sivas'ın muhteşem kent meydanını, tarihi dokunun nasıl açığa çıktığını gördüğünüzde ibretlikle bakıyorsunuz. Şükrü başkanla bu meseleyi Isparta'da halletmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Tarihi Üzüm Çarşısı'nın tamamlanan ilk etabı protokol üyeleri tarafından kesilen kurdele ile hizmete açıldı. Açılışın ardından dükkan sahiplerine anahtarları teslim edildi. - ISPARTA

Isparta'da tarih gün yüzüne çıkartılıyor
Isparta'da tarih gün yüzüne çıkartılıyor
Isparta'da tarih gün yüzüne çıkartılıyor
Isparta'da tarih gün yüzüne çıkartılıyor
Isparta'da tarih gün yüzüne çıkartılıyor

Ömer Seymenoğlu, Restorasyon, Isparta, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Isparta'da tarih gün yüzüne çıkartılıyor - Son Dakika


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