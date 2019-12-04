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Isparta'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

6 saat önce

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Isparta'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu, System.String[]

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 kişinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Şarkikaraağaç- Konya karayolunda kontrol noktası oluşturarak şüphelilerin bulunduğu otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada Roma, Bizans, Osmanlı ve Helenistik dönemlerine ait 152 sikke ile tarihi eser niteliğinde olduğu belirlenen 10 obje ele geçirildi.

Ekipler, otomobilde bulunan Ö.Ç. (32), R.A. (34) ve M.A'yı (32) gözaltına aldı.

Şüpheliler işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Şarkikaraağaç, Isparta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:06 Kaynak: AA
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