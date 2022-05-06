Isparta'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 323 obje ele geçirildi - Son Dakika

Isparta'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 323 obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'da yaşayan E.Ç'nin Isparta'ya gelerek elinde bulunan Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen objeleri satacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan aramalarda üzerinde 323 obje bulunan E.Ç. gözaltına alındı.

Malzemeler, Isparta Müze Müdürlüğüne teslim edildi.