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Isparta'da tarihi eser operasyonu

6 saat önce

Isparta'da Şarkikaraağaç ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

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Isparta'da Şarkikaraağaç ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep'ten gelen 2 şüphelinin, tarihi eserleri satmak istediği yönündeki istihbarat üzerine çalışma başlattı.

Şarkikaraağaç ilçesinde yapılan operasyonda, A.S ve H.T gözaltına alındı.

Şüphelilerin çantalarında yapılan aramada, 165 tarihi sikke ele geçirildi.

Şarkikaraağaç, Isparta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 05:38 Kaynak: AA
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