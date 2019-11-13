Isparta'da tarihi eser operasyonu
6 saat önce
Isparta'da Şarkikaraağaç ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 05:38 Kaynak: AA
Isparta'da Şarkikaraağaç ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep'ten gelen 2 şüphelinin, tarihi eserleri satmak istediği yönündeki istihbarat üzerine çalışma başlattı.
Şarkikaraağaç ilçesinde yapılan operasyonda, A.S ve H.T gözaltına alındı.
Şüphelilerin çantalarında yapılan aramada, 165 tarihi sikke ele geçirildi.
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