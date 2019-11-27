Isparta'da tarihi eser operasyonu
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Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda Tunç Çağı'na ait olduğu değerlendirilen 4 vazo ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:28 Kaynak: AA
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda Tunç Çağı'na ait olduğu değerlendirilen 4 vazo ele geçirildi.
Isparta İl Jandarma ekipleri, Şarkikaraağaç ilçesinde bir şüphelinin aracında tarihi eser olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Bunun üzerine ekiplerce Yaslıbeli köyünde durdurulan araçta, Tunç Çağı'na ait olduğu değerlendirilen 4 vazo ele geçirdi.
Olayla ilgili araçtaki U.S. gözaltına alındı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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