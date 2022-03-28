Isparta'da tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
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Isparta'da tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı

28.03.2022 11:50

Isparta'da tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı Isparta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Isparta'da tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı

ISPARTA - Isparta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Olay Isparta'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Isparta'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda bir ikamet ve otomobil arandı arama sonucu 648 gram tırnak altın olarak tabir edilen ve bu şekilde pazarlanmaya çalışılan tarihi eser niteliğinde obje ve 8 adet tarihi eser niteliğinde sikke ele geçirildi ele geçen ürünlere polis tarafından el konulurken olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı ve haklarında 2863 Sayılı "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu" kapsamında adli işlem yapıldığı bildirildi.

Isparta'da tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı
Isparta'da tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı
Isparta'da tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı
Isparta'da tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı
Isparta'da tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı
Isparta'da tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Isparta'da tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
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