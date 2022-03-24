Isparta'da tarihi kilise koku atölyesine dönüştürülecek - Son Dakika

Isparta Belediyesi ile Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) arasında, tarihi Aya Parana Kilisesi'nin restore edilerek koku atölyesine dönüştürülmesine ilişkin protokol imzalandı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kentin en eski mahallesi olan Turan'da bulunan ve 1750 yılında yapıldığı tahmin edilen Aya Payana Kilisesi'nde düzenlenen imza töreninde, tarihi yapının uzun yıllardır herhangi bir tadilat görmediğini söyledi.

Kilisede çok önemli bir tarihin yaşadığını belirten Başdeğirmen, "Bizler göreve geldiğimizden beri kentimizdeki tarihi alanlarla yakından ilgilenmeye başladık. Bu kilise ve Doğancı Mahallesi'ndeki kilisemiz bizlere devredildi." dedi.

Başdeğirmen, projeyle şehirdeki değerlerin kiliseyle buluşmasını sağlayacaklarını ifade ederek, "En sonunda bizim Isparta'mızın en önemli bitkilerinden birisi gülle alakalı bir ağırlık olması düşüncesiyle, burada bir koku atölyesinin olmasını uygun gördük. Aynı zamanda buranın bir kütüphane haline gelmesi ve gençlerin buraya gelerek ders çalışması çok önemliydi." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Isparta Belediyesi ile BAKA arasında sözleşme imzalandı.

Kilisenin restorasyonuna, BAKA 5 milyon lira finans desteği sağlayacak. Yaklaşık 2 yıl sürecek proje kapsamında kilisede, parfüm, sabun ve krem üretim atölyesi ile kütüphane oluşturulacak.