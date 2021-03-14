Isparta'da tarihi medrese avlusunda kuruyan ağaçlar el örgüleriyle renklendi - Son Dakika

Isparta'nın Atabey ilçesindeki tarihi Ertokuş Medresesi'nin bahçesinde kuruyan ağaçlar, kadınlar tarafından örgü ile kaplanarak süslendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gülümse Isparta Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifince kuruyan ağaçların kesilmesini önlemek amacıyla bir proje başlatıldı.

Vali Ömer Seymenoğlu tarafından da desteklenen proje kapsamında, Ertokuş Medresesi ile Feyzullah Paşa Camisi'nin bahçelerinde kuruyan ağaçlar, kadınlar tarafından örülen malzemelerle renklendi.

Çalışma ile kurumuş ağaçların farklı bir yöntemle doğaya yeniden kazandırılması amaçlanıyor.