Isparta'da tavuk ve civcivi telef eden yılan operasyonla yakalandı - Son Dakika

Isparta'da tavuk ve civcivi telef eden yılan operasyonla yakalandı

Isparta'da girdiği kümesteki 1 tavuk ile 1 civcivi telef eden yaklaşık 1.5 metrelik yılan, Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalanarak doğaya salındı.

Isparta'da girdiği kümesteki 1 tavuk ile 1 civcivi telef eden yaklaşık 1.5 metrelik yılan, Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalanarak doğaya salındı.


Olay, merkeze bağlı Bozanönü Köyü'ndeki cami arkası mevki'inde meydana geldi. İddiaya göre, yılanın girdiği kümesteki 1 tavuk ile 1 civcivi telef ettiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, özel aparatları ile belirtilen bölgeye gelerek yılanı yakalamak için kümese girdiler. İtfaiye erleri, yaklaşık 10 dakika süren operasyon sonrasında tavuk ve civcivleri telef eden yılanı kıskıvrak yakaladılar. Ekipler, yakalanan yılanı daha sonra doğaya bıraktılar. - ISPARTA

İtfaiye, Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 04:16 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da tavuk ve civcivi telef eden yılan operasyonla yakalandı - Son Dakika
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