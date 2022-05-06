Isparta'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden polis için tören düzenlendi - Son Dakika
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Isparta'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden polis için tören düzenlendi

06.05.2022 18:22
Isparta'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden polis için tören düzenlendi

Isparta'da beyin tümörü teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 47 yaşındaki Recep Çiloğlu için tören düzenlendi.

Isparta'da beyin tümörü teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 47 yaşındaki Recep Çiloğlu için tören düzenlendi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şubesinde görevli, Çiloğlu tedavi dün gece tedavi gördüğü Isparta Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Hastane morgundan alınan Çiloğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu, Isparta Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirildi.

Törene, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ailesi ve polisler katıldı.

Törenin ardından Çiloğlu'nun cenazesi, toprağa verilmek üzere Burdur'un Çeltikçi ilçesine gönderildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Şehir Hastanesi, Isparta, Tören, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Isparta'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden polis için tören düzenlendi - Son Dakika


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