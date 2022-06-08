Çöken asfalta gömülen tır kurtarıldı - Son Dakika
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Çöken asfalta gömülen tır kurtarıldı

08.06.2022 11:16

Isparta'da asfaltın çökmesi sonucu hareket edemeyen tır, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Isparta'da asfaltın çökmesi sonucu hareket edemeyen tır, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Isparta'dan aldığı yükü Antalya'ya götüren Celil Eğirdir yönetimindeki 32 AZ 150 plakalı tır, Modernevler Mahallesi yakınlarında asfaltın çökmesi sonucu yolda kaldı.

Aracın tekerlerinin yarıya kadar asfalta gömüldüğünü gören sürücü, polisten yardım istedi.

Bölgeye gelen polis ekipleri, başka kazaların yaşanmaması için yola uyarı işaretleri koyarak diğer sürücüleri uyardı.

Tırdaki yüklü kavun ve domatesler çevredeki vatandaşların yardımıyla boşaltıldı.

Belediye ekiplerinin iş makineleri yardımıyla 3 saatlik çalışması sonrası araç saplandığı asfalttan kurtarıldı.

Çöken asfalta gömülen tır kurtarıldı
Çöken asfalta gömülen tır kurtarıldı
Çöken asfalta gömülen tır kurtarıldı
Çöken asfalta gömülen tır kurtarıldı

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çöken asfalta gömülen tır kurtarıldı - Son Dakika

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