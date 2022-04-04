Isparta'da aranan telefon dolandırıcıları Denizli'de yakalandı - Son Dakika
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Isparta'da aranan telefon dolandırıcıları Denizli'de yakalandı

04.04.2022 14:23
Isparta'da aranan telefon dolandırıcıları Denizli'de yakalandı

Isparta'ya bağlı Keçiborlu ilçesinde bir kişinin ev telefonunu arayarak kendilerini savcı, polis ve jandarma olarak tanıtan 3 kişi Denizli'de yakalandı.

Isparta'ya bağlı Keçiborlu ilçesinde bir kişinin ev telefonunu arayarak kendilerini savcı, polis ve jandarma olarak tanıtan 3 kişi Denizli'de yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Olay, Isparta'ya bağlı Keçiborlu ilçesi Senir beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, L.G isimli kişiye ait ev telefonunu arayarak kendilerini savcı, polis ve jandarma olarak tanıtan şüpheliler, Y.Ö, M.D ve İ.P Jandarmanın dedektifleri JASAT ve Keçiborlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak yaptığı operasyonla Denizli'de yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmada ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Ö ve İ.P tutuklanarak Isparta E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderilirken M.D isimli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - DENİZLİ

Isparta'da aranan telefon dolandırıcıları Denizli'de yakalandı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da aranan telefon dolandırıcıları Denizli'de yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Isparta'da aranan telefon dolandırıcıları Denizli'de yakalandı - Son Dakika
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