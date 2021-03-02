Son dakika haber: Telefon dolandırıcılığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Isparta'da telefonla aradığı kişiyi kendini polis olarak tanıtarak dolandırdığı iddiasıyla Antalya'da yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gülistan Mahallesi'nde yaşayan S.K, kendini polis olarak tanıtan kişiye 3 bin 930 avro ve 4 çeyrek altını verdikten bir süre sonra dolandırıldığını anladı.

Polise başvuran S.K, bir soygun çetesinin kimliğini kopyaladığı yalanıyla kendisinden para ve altınlarını alan şüpheliden şikayetçi oldu.

Şüphelinin otobüsle Isparta'ya geldiğini, dolandırdığı para ve altını teslim almasının ardından da Antalya'ya gittiğini tespit eden ekipler, eşkali belirlenen zanlının Ö.K. olduğunu tespit etti.

Operasyon düzenleyen polis ekibi şüpheliyi Antalya'da yakaladı.

Isparta'ya getirilen zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.