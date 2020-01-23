Isparta'da terör örgütü propagandasına 8 gözaltı - Son Dakika
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Isparta'da terör örgütü propagandasına 8 gözaltı

6 saat önce

ISPARTA'da, jandarma operasyonunda, PKK/KCK/YPG terör örgütünün sosyal medya üzerinden propagandasını yaptığı iddiasıyla 8 kişi yakalandı.

Isparta'da terör örgütü propagandasına 8 gözaltı, System.String[]

ISPARTA'da, jandarma operasyonunda, PKK/KCK/YPG terör örgütünün sosyal medya üzerinden propagandasını yaptığı iddiasıyla 8 kişi yakalandı.

Isparta Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK/YPG terör örgütü ile mücadele kapsamında, 22 Ocak'ta Isparta genelinde 'sosyal medya üzerinden propaganda yapmak' suçundan C.E., F.E., S.G., E.U., O.A., S.S., M.O. ve R.Ü. gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.


Jandarma, Isparta, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:31 Kaynak: DHA
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