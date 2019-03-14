Son Dakika Haberleri: Isparta'da Tıp Bayramı Kutlamaları

Isparta'da Tıp Bayramı Kutlamaları

45 dakika önce

Her yıl Mart ayının 14. günü kutlanan "Tıp Bayramı" dolayısıyla Vali Ömer Seymenoğlu Isparta-Burdur Tabipler Odası Başkanı Dr. Mehmet Ali Gökçe, SDÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alim Koşar, SDÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Prof. Dr.

Isparta'da Tıp Bayramı Kutlamaları, System.String[]
Her yıl Mart ayının 14. günü kutlanan "Tıp Bayramı" dolayısıyla Vali Ömer Seymenoğlu Isparta-Burdur Tabipler Odası Başkanı Dr. Mehmet Ali Gökçe, SDÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alim Koşar, SDÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Prof. Dr. Mehmet Yıldırım ve beraberindeki doktorlarla bir araya gelerek konuklarının Tıp Bayramını kutladı.

Görüşmede, böylesine anlamlı bir günde doktorlarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Seymenoğlu Isparta olarak bölgenin sağlık merkezi olması yolunda bir hedef koyduklarını bundan dolayı da son yıllarda Isparta'da sağlık sektöründe muazzam bir atılım yaşandığını kaydetti.

Vali Seymenoğlu, "Şehir Hastanemizin yanında yıllardır ilimizde var olan Tıp Fakültesi ve özel hastanelerimizle birlikte sağlık alanında hem yatak sayısı hem personel anlamında çevre illere göre çok iyi durumdayız. Bunun için bizim elimiz kulağımız tüm desteğimiz sağlık sektöründe. Sağlık çalışanlarımız bu önemli görevi yerine getirirken zaman zaman önemli sıkıntılarla karşılaşabiliyorlar ama el birliği ile bunları eminim ki aşacağız" dedi.

Açıklamasının sonunda tüm doktorların, hemşirelerin, ebelerin, sağlık teknisyenlerinin ve sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutlayan Vali Seymenoğlu konuklarına ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:35 Kaynak: İHA

Burdur, Tıp Bayramı, Isparta, Güncel
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