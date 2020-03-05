Isparta'da, TIR ile iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Isparta'da, TIR ile iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Isparta'da, TIR ile iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

6 saat önce

ISPARTA'da, TIR ile iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Isparta'da, TIR ile iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı, System.String[]

ISPARTA'da, TIR ile iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Eğirdir- Gelendost karayolu Mahmatlar köyü mevkiinde meydana geldi. B.G. yönetimindeki 33 DNJ 46 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu savrulmaya başladı. Savrulan TIR'ın dorsesine arkadan gelen 32 AAD 670 ve 32 FE 442 plakalı otomobil çarptı. Kazada otomobillerde bulunan N.Ş ve E.Ş. ile TIR sürücüsü B.G. yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza sonrası trafiğe kapanan yolda metrelerce araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Eğirdir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 09:40 Kaynak: DHA
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