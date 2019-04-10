Son Dakika Haberleri: Isparta'da Toprak Kayması

Isparta'da Toprak Kayması

12 dakika önce

ISPARTA'nın merkeze bağlı Direkli köyünde toprak kayması meydana geldi.

Isparta'da Toprak Kayması, System.String[]
ISPARTA'nın merkeze bağlı Direkli köyünde toprak kayması meydana geldi. Yaklaşık 1 kilometrelik alanda etkili olan toprak kaymasıyla 2 ev de yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

Isparta merkeze 19 kilometre uzaklıktaki Direkli köyünün yüksek kesimlerinde geçen cumartesi günü toprak kayması başladı. Bölgedeki bazı yollarda yarıklar meydana gelirken, toprak kayması kullanılmayan 2 evi de tehdit etmeye başladı. Yaklaşık 1 kilometrelik alanda meydana gelen kaymanın sebebini belirlemek için İl Özel İdaresi ve AFAD ekipleri çalışma başlattı.

'GÜN GÜN KAYMA DEVAM EDİYOR'

Köy Muhtarı Hüseyin Tık, "Cumartesi gece bir anda kayma yaşandı. Arkadaşlarımızla gittik ve bölgede ciddi bir kayma olduğunu gördük. İl Özel İdare ve AFAD ekipleri toprak kaymasıyla ilgili çalışma yaptı. Her gün kontrol ediliyor. Gün gün kaymaya devam ediyor. Bölgeye çok yakın 2 yazlık ev var. Eve oturulamaz raporu hazırlandı. Toplamda 800- 900 metre kayma var. Yollarda yarıklar oluştu. Geniş bir alana yayılıyor" dedi.

- Isparta
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:09 Kaynak: DHA
AFAD, Isparta, Güncel
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