Son Dakika Haberleri: Isparta'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Isparta'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

21 dakika önce

Isparta'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Isparta'da Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Isparta'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.


Alınan bilgiye göre, D.A. idaresindeki 01 BGK 10 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi 202. Cadde'de kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçeye girdi.


Kazada sürücü D.A, yaralandı.


Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan D.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 06:38 Kaynak: AA

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