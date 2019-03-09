Isparta'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
21 dakika önce
Isparta'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.
Isparta
'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D.A. idaresindeki 01 BGK 10 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi
202. Cadde'de kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçeye girdi.
Kazada sürücü D.A, yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan D.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 06:38 Kaynak: AA
İki Aracın Kafa Kafaya Çarpıştığı Kaza, Güvenlik Kameralarına Saniye Saniye Yansıdı
1969 Model Otomobili, 10 Yılda 50 Bin Lira Harcayarak İlk Günkü Haline Dönüştürdü
Annesinin Otomobilde Bıraktığı Çocuğu Polis Kurtardı
AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım, Gençlerle Birlikte PUBG Oynadı