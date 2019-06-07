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Isparta'da trafik kazası: 1 yaralı

1 saat önce

Isparta'da trafik kazası: 1 yaralı Otomobillerin çarpıştığı kazada, yaralı sürücü ve hamile eşi hastaneye sevk edildiISPARTA - Isparta'da iki otomobilin çarpışması meydana gelen trafik kazasında 1 sürücü hafif şekilde yaralanırken, araçlardan birinci yolcu olarak bulunan hamile kadın da...

Isparta'da trafik kazası: 1 yaralı
Otomobillerin çarpıştığı kazada, yaralı sürücü ve hamile eşi hastaneye sevk edildi
ISPARTA - Isparta'da iki otomobilin çarpışması meydana gelen trafik kazasında 1 sürücü hafif şekilde yaralanırken, araçlardan birinci yolcu olarak bulunan hamile kadın da tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. Kazaya karışan sürücülerden biri bölgedeki istinat duvarı ve ağaçların, trafikte görüşe engel teşkil ettiğini beyanla başka kazalar yaşanmaması için gerekli çalışmanın yapılmasını istedi.
Edinilen bilgiye göre kaza, bugün saat 14.30 sıralarında Çünür Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, Hakan Ö. yönetimindeki 32 EZ 294 plakalı otomobil ile Süleyman D. idaresindeki 34 COK 11 plakalı otomobil, 274.Cadde ile 5406. Sokak kesişiminde çarpıştı.
Çarpışan araçlardan ilki yol kenarındaki toprak yığınına çıkarak durabilirken, diğer araç ise yol ortasında kaldı. Talihsiz kazada sürücülerden Hakan Ö. hafif şekilde yaralandı.
Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine ulaşan ekipler, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıkları yaralı sürücü ile yanında yolcu olarak yer alan hamile eşini tedbir amaçlı olarak hastaneye sevk etti.
Yaralı sürücü ve hamile eşinin sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldığı belirtildi.
Öte yandan, kazaya karışan sürücülerden Süleyman D. sokak ve cadde kesişimindeki alanda bulunan istinat duvarı ve ağacın trafikte görüşe engel teşkil ettiğini belirterek, başka kaza yaşanmaması için yetkililerin bölgede gerekli çalışmayı yapmasını istedi.
Isparta'da trafik kazası: 1 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 05:29 Kaynak: İHA
Isparta, Yerel
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