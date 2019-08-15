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Isparta'da trafik kazası: 10 yaralı

5 dakika önce

Isparta'da nişandan dönen vatandaşları taşıyan midibüsün kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu en az 10 kişi yaralandı.

Isparta'da trafik kazası: 10 yaralı, System.String[]
Isparta'da nişandan dönen vatandaşları taşıyan midibüsün kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu en az 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 24.00 sıralarında Isparta-Afyonkarahisar yolu Süleyman Demirel Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'nın Manavgat ilçesinden Afyonkarahisar'a gitmek üzere yola çıkan İbrahim G. idaresindeki 03 AAF 578 plakalı tur midibüsü nişan töreninden dönen vatandaşları taşıdığı sırada yağış sebebiyle kontrolden çıkıp devrildi. 27 kişinin bulunduğu midibüste en az 10 kişinin yaralandığı bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Isparta'daki hastanelerde tedavi alına alındı. - ISPARTA
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Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 01:26 Kaynak: İHA
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