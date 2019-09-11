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Isparta'da trafik kazası: 2 yaralı

49 dakika önce

Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, iki kişi yaralandı.

Isparta'da trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, iki kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre, Ş.Z. yönetimindeki 06 BZ 9819 plakalı otomobil, Yedişehitler Mahallesi Turan Nakliyat Kavşağı'nda aynı yöne giden E.C. idaresindeki 45 UA 2266 plakalı otomobille çarpıştı.

Ş.Z'nin kullandığı otomobil, çarpışmanın etkisiyle önce trafik lambasına, ardından aydınlatma direğine çarptı.


Kazada, sürücü E.C. ve diğer otomobilde yolcu olarak bulunan M.C. yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Isparta Şehir Hastanesine kaldırdı.


Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Isparta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:06 Kaynak: AA
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