Üye Girişi
Hızını alamadı, mobese direğine çarparak takla attı - Son Dakika

Hızını alamadı, mobese direğine çarparak takla attı

20.02.2022 19:52

Hızını alamadı, mobese direğine çarparak takla attı Kazada araçta bulunan 2 çocuk yara almadan kurtuldu Isparta'da hızını alamayarak mobese direklerine çarpan araç takla attı araçta bulunan anne ve baba yaralanırken araçta bulunan 2 çocuk ise yara almadan kurtuldu.

Hızını alamadı, mobese direğine çarparak takla attı

Kazada araçta bulunan 2 çocuk yara almadan kurtuldu

ISPARTA - Isparta'da hızını alamayarak mobese direklerine çarpan araç takla attı araçta bulunan anne ve baba yaralanırken araçta bulunan 2 çocuk ise yara almadan kurtuldu.

Olay Isparta oto galericiler sitesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'dan Isparta istikametine gelmekte olan 01 HZ 406 plakalı beyaz renkli otomobil hızını almayarak Galericiler Sitesi önündeki mobese direğine çarparak takla attı. Olay üzerine ihbarda bulunulmasıyla kaza yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 acil sağlık ekibi sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle adeta hurdaya dönen araçta yaralıların sıkışmasından dolayı itfaiye ekipleri büyük bir çabayla yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı ve sağlık ekipleri tarafından ilk yapılan incelemenin ardından araçta bulunan anne ve baba kazada yaralanırken yanlarında olan 2 çocuğu ise şans eseri kazada yara almadan kurtuldu. Yaralılar kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Hızını alamadı, mobese direğine çarparak takla attı
Hızını alamadı, mobese direğine çarparak takla attı
Hızını alamadı, mobese direğine çarparak takla attı
Hızını alamadı, mobese direğine çarparak takla attı
Hızını alamadı, mobese direğine çarparak takla attı
Hızını alamadı, mobese direğine çarparak takla attı
Hızını alamadı, mobese direğine çarparak takla attı
Hızını alamadı, mobese direğine çarparak takla attı
Hızını alamadı, mobese direğine çarparak takla attı
Hızını alamadı, mobese direğine çarparak takla attı
Hızını alamadı, mobese direğine çarparak takla attı
Hızını alamadı, mobese direğine çarparak takla attı
Hızını alamadı, mobese direğine çarparak takla attı
Hızını alamadı, mobese direğine çarparak takla attı
Hızını alamadı, mobese direğine çarparak takla attı
Hızını alamadı, mobese direğine çarparak takla attı
Hızını alamadı, mobese direğine çarparak takla attı

YORUMLAR
500
Hızını alamadı, mobese direğine çarparak takla attı Hızını alamadı, mobese direğine çarparak takla attı Kontrolden çıkan araç palmiye ağacına çarparak durabildi Kontrolden çıkan araç palmiye ağacına çarparak durabildi Otomobil, 7 metreden kayalığa düştü; sedyedeki yaralılar halatla çekildi Otomobil, 7 metreden kayalığa düştü; sedyedeki yaralılar halatla çekildi

Otomobil, Isparta, Antalya, MOBESE, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hızını alamadı, mobese direğine çarparak takla attı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:52 Münih Güvenlik Konferansı sonrası röportaj veren Hulusi Akar'ın çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu
20:49 Son Dakika: Türkiye'de 20 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 263 kişi vefat etti, 70 bin 355 yeni vaka tespit edildi
20:27 Fenerbahçe tribününde şaşırtan anlar! Güney Koreli fanatikler Kuzey Kore'ye küfürlü tezahürat yaptı
19:58 Aleyna Tilki, arkadaşı Serel Yereli'nin evini temizledi! Paylaştıkları fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu
19:42 Maç sırasındaki sözleri canlı yayından duyuldu! Herkes, Arda Güler'i konuşuyor
19:40 Bülent Korkmaz imzayı attı! Tecrübeli hoca resmen Çaykur Rizespor'da
19:35 Ragbi turnuvasında ilginç olay! Oyuncun şortu düştü, kadın taraftar şaşkınlığını gizleyemedi
19:31 Erhan Çelik, Bakırköy Belediyesi'nin teftişine çok sinirlendi: Kılıçdaroğlu bu uygulamaya ne diyecek?
19:24 Bir restoran zincirinde çalışan ve "Çıplak garson" olarak bilinen kadının bir gecede müşterilerden aldığı bahşiş şaşkınlık yarattı
18:49 Son Dakika: Dev final sona erdi! İşte Türkiye Kupası'nın yeni şampiyonu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 21:07:49. #1.13#
SON DAKİKA: Hızını alamadı, mobese direğine çarparak takla attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement