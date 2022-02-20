Hızını alamadı, mobese direğine çarparak takla attı - Son Dakika

Hızını alamadı, mobese direğine çarparak takla attı

Kazada araçta bulunan 2 çocuk yara almadan kurtuldu

ISPARTA - Isparta'da hızını alamayarak mobese direklerine çarpan araç takla attı araçta bulunan anne ve baba yaralanırken araçta bulunan 2 çocuk ise yara almadan kurtuldu.

Olay Isparta oto galericiler sitesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'dan Isparta istikametine gelmekte olan 01 HZ 406 plakalı beyaz renkli otomobil hızını almayarak Galericiler Sitesi önündeki mobese direğine çarparak takla attı. Olay üzerine ihbarda bulunulmasıyla kaza yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 acil sağlık ekibi sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle adeta hurdaya dönen araçta yaralıların sıkışmasından dolayı itfaiye ekipleri büyük bir çabayla yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı ve sağlık ekipleri tarafından ilk yapılan incelemenin ardından araçta bulunan anne ve baba kazada yaralanırken yanlarında olan 2 çocuğu ise şans eseri kazada yara almadan kurtuldu. Yaralılar kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.