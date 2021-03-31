Isparta'da trafik kazası: 3 ölü, 8 yaralı - Son Dakika

Isparta'da trafik kazası: 3 ölü, 8 yaralı

ISPARTA - Isparta'da meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza saat 16: 00 sıralarında Isparta- İstanbul yolu Baladız kavşağında meydana geldi. Henüz sürücüleri belirlenemeyen 03 ER 460 plakalı ticari araç ile 34 MF 3168 plakalı panelvan minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.