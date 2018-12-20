Isparta'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
12 saat önce
Isparta'da meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 3 kişi yaralandı.
Isparta
'da meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, S.Ö. idaresindeki 32 HB 592 plakalı otomobil, Çobanisa köyü mevkisinde virajı alamayarak devrildi.
Sürücü S.Ö. ile otomobildeki B.Ö. ve bebek Y.Ö. yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı.
Yaralı bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:03 Kaynak: AA
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