Son Dakika Haberleri: Isparta'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Isparta'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

12 saat önce

Isparta'da meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 3 kişi yaralandı.

Isparta'da Trafik Kazası: 3 Yaralı, System.String[]
Isparta'da meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 3 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, S.Ö. idaresindeki 32 HB 592 plakalı otomobil, Çobanisa köyü mevkisinde virajı alamayarak devrildi.

Sürücü S.Ö. ile otomobildeki B.Ö. ve bebek Y.Ö. yaralandı.


Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı.


Yaralı bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:03 Kaynak: AA

Isparta, Güncel
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