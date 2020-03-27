Isparta'da trafik lambalarında 'evde kal' uyarısı - Son Dakika

Isparta'da trafik lambalarında 'evde kal' uyarısı

Isparta Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında farkındalık oluşturmak için kent merkezinde bulunan sinyalizasyon lambalarına uyarı notu koydu. Kırmızı ışıkta 'Evde kal', yeşil ışıkta 'Eve git' hatırlatmaları lambada yansıyor.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, halkın bu dönemde evde kalmalarına yönelik farkındalık oluşturmak için böyle bir uygulama yaptıklarını söyledi. Başkan Başdeğirmen, çok hassas bir dönemden geçildiğini belirterek, "Bu salgın hastalıkla mücadelede devletimiz büyük gayret sarfediyor. Bizler yerel yönetimler olarak halkın toplu bulunduğu alanları dezenfekte ederek zararı en aza indirgemeye çabalıyoruz. Halkımızdan da evde kalmalarını ve hastalığın yayılmasına engel olmalarını istiyoruz. Şehrimizde bulunan trafik lambalarına bu tarzda bir uyarı koyaarak halkımızın dikkatini çekmek istedik. Bir kez daha tüm halkımıza çağrıda bulunuyorum. Lütfen evinizde kalın" diye konuştu.