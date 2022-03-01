Isparta'da tüfekle vurulan kadın ve karnındaki bebeği öldü - Son Dakika
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Isparta'da tüfekle vurulan kadın ve karnındaki bebeği öldü

01.03.2022 16:57
Isparta'da tüfekle vurulan kadın ve karnındaki bebeği öldü

Isparta'da dini nikahla birlikte yaşadığı kişi tarafından tüfekle vurulduğu iddia edilen kadın ve karnındaki 6 aylık bebeği hayatını kaybetti.

Isparta'da dini nikahla birlikte yaşadığı kişi tarafından tüfekle vurulduğu iddia edilen kadın ve karnındaki 6 aylık bebeği hayatını kaybetti.

Davraz Mahallesi'nde yaşayan Ş.G. (18), ile dini nikahla birlikte yaşadığı Raziye Karabuğa (24) arasında, Yazısöğüt köyü yakınlarında otomobilde bulundukları sırada henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

İddiaya göre, tartışma sırasında Ş.G'nin pompalı tüfekle ateş açtığı genç kadın başına ve göğüs bölgesine isabet eden saçmalardan yaralandı.

Şüpheli, yaralı kadını Isparta Şehir Hastanesine bırakarak kaçtı.

Karabuğa, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Genç kadının 6 aylık hamile olduğu bebeği de yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri Ş.G'yi yakaladı.

Karabuğa'nın annesi Elvan Aydın, gazetecilere, kızının ölümüne neden olan herkesten şikayetçi olduğunu söyledi.

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Isparta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Isparta'da tüfekle vurulan kadın ve karnındaki bebeği öldü - Son Dakika


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