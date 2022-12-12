Kavgayı yara almadan atlatan B.Ö. ise gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. Olay sonrası beldede jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.

Dün akşam saatlerinde Senirkent ilçesine bağlı Büyükkabaca beldesinin Orta Mahalle Muhtarı Yüksel Ülperen ile henüz bilinmeyen nedenle aralarında husumet bulunan B.Ö. arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yüksel Ülperen tabanca ile B.Ö. ise tüfekle ateş açtı.

Kaynak: DHA

Senirkent, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Isparta'da bir köy muhtarı, husumetli olduğu 17 yaşındaki genç tarafından tüfekle vurularak öldürüldü - Son Dakika

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