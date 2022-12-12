Isparta'da bir köy muhtarı, husumetli olduğu 17 yaşındaki genç tarafından tüfekle vurularak öldürüldü - Son Dakika
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Isparta'da bir köy muhtarı, husumetli olduğu 17 yaşındaki genç tarafından tüfekle vurularak öldürüldü

12.12.2022 14:12

Isparta'nın Senirkent ilçesinde mahalle muhtarı olarak görev yapan Yüksel Ülperen, husumetli olduğu 17 yaşındaki B.Ö. ile arasında çıkan tartışmada tüfekle vurularak yaşamını yitirdi.

Dün akşam saatlerinde Senirkent ilçesine bağlı Büyükkabaca beldesinin Orta Mahalle Muhtarı Yüksel Ülperen ile henüz bilinmeyen nedenle aralarında husumet bulunan B.Ö. arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yüksel Ülperen tabanca ile B.Ö. ise tüfekle ateş açtı.

HASTANEDE VEFAT ETTİ

Vücuduna isabet eden saçmalar nedeniyle ağır yaralanan Yüksel Ülperen, götürüldüğü Senirkent Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

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GÖZALTINA ALINDI

Kavgayı yara almadan atlatan B.Ö. ise gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. Olay sonrası beldede jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.

Kaynak: DHA
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Senirkent, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Isparta'da bir köy muhtarı, husumetli olduğu 17 yaşındaki genç tarafından tüfekle vurularak öldürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Isparta'da bir köy muhtarı, husumetli olduğu 17 yaşındaki genç tarafından tüfekle vurularak öldürüldü - Son Dakika
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