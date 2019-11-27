Son Dakika › Güncel › Isparta'da Tunç çağına ait tarihi eserler ele geçirildi - Son Dakika
Isparta'da Tunç çağına ait tarihi eserler ele geçirildi
6 saat önce
ISPARTA'da jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde, Tunç Çağı'na ait 4 adet vazo şeklinde tarihi eser ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 02:26 Kaynak: DHA
ISPARTA'da jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde, Tunç Çağı'na ait 4 adet vazo şeklinde tarihi eser ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, yaptığı istihbarat çalışmaları sonucunda bir şüphelinin elinde tarihi eser bulunduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler Şarkikaraağaç İlçesi Yassıbel Köyü yolu üzerinde Ü.S.'ye ait otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, Tunç Çağı'na ait 4 adet vazo şeklinde tarihi eser ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan KYK borcu olan öğrencilere müjde: Çalışma yapıyoruz 3 Avrupa ülkesinde meydana gelen depremlerin ardından Profesör Sözbilir'den Türkiye için tsunami uyarısı Son dakika: Rahmi Turan, Muharrem İnce'yi aradı: Talat Atilla beni oyuna getirdi Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Kamu bankaları tarihinin en büyük kârını açıklayacak