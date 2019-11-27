Son Dakika Haberleri: Isparta'da Tunç çağına ait tarihi eserler ele geçirildi
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Isparta'da Tunç çağına ait tarihi eserler ele geçirildi

6 saat önce

ISPARTA'da jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde, Tunç Çağı'na ait 4 adet vazo şeklinde tarihi eser ele geçirildi.

Isparta'da Tunç çağına ait tarihi eserler ele geçirildi, System.String[]

ISPARTA'da jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde, Tunç Çağı'na ait 4 adet vazo şeklinde tarihi eser ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, yaptığı istihbarat çalışmaları sonucunda bir şüphelinin elinde tarihi eser bulunduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler Şarkikaraağaç İlçesi Yassıbel Köyü yolu üzerinde Ü.S.'ye ait otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, Tunç Çağı'na ait 4 adet vazo şeklinde tarihi eser ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 02:26 Kaynak: DHA
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