Isparta'da tüp hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Isparta'da tüp hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

13.03.2022 16:23
Isparta'da tüp hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Isparta'da bir marketten mutfak tüpünün çalınma anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Isparta'da bir marketten mutfak tüpünün çalınma anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Keçeci Mahallesi'nde Yusuf Göl'ün işletmeciliğini yaptığı markete gelen kimliği henüz tespit edilemeyen kişi, 200 lira bozdurdu.

Şüpheli daha sonra motosikletine marketin önündeki dolu tüpü koyarak bölgeden uzaklaştı.

Hırsızlık olayını fark eden market sahibi durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Hırsızlık, Isparta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Isparta'da tüp hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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