Isparta'da Tüp Patlaması Sonucu Çıkan Yangında 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Isparta'da Tüp Patlaması Sonucu Çıkan Yangında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Isparta'da Tüp Patlaması Sonucu Çıkan Yangında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

17.06.2023 02:26

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde meydana gelen ev yangınında piknik tüpü patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yangın sonrası olay yerine itfaiye ve jandarma sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın kontrol altına alındıktan sonra Şerife Cesur'un (91) hayatını kaybettiği belirlendi. Dumandan etkilenen Nuhtu Cesur ise hastaneye kaldırıldı. Cesur'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde tüp patlaması sonucu çıkan ev yangınında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yangın, Isparta'nın Yalvaç ilçesi Bağkonak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nuhtu ve Şerife Cesur'a ait evde piknik tüpü patlaması sonucu yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye ve jandarma sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alınan yangında evde bulunan Şerife Cesur'un (91) hayatını kaybettiğini belirlenirken, dumandan etkilenen Nuhtu Cesur ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, Cesur'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA
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Bağkonak, İtfaiye, Isparta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Isparta'da Tüp Patlaması Sonucu Çıkan Yangında 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Isparta'da Tüp Patlaması Sonucu Çıkan Yangında 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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