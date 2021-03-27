Isparta'da ucuz halı kuyruğu - Son Dakika

Isparta'da ucuz halı kuyruğu

27.03.2021 13:20
Isparta'da ucuz halı kuyruğu, System.String[]

Isparta'da açılışını yapan bir halı mağazasının indirim kampanyasını duyan vatandaşlar saatlerce kuyrukta bekledi.

Isparta'da açılışını yapan bir halı mağazasının indirim kampanyasını duyan vatandaşlar saatlerce kuyrukta bekledi. Sosyal mesafe için sık sık uyarılan kalabalık, HES kodu sorgulaması ve ateş ölçümüyle içeriye alındı.

Isparta'da Aksu Caddesi üzerinde bir halı mağazasının açılışı yapıldı. Mağaza açılışa özel, ürünlerini 3'te 1 fiyatına kampanyalı satacağını duyurdu. Kampanyayı duyan vatandaşlar sabah erken saatlerinde mağazanın önünde kuyruklar oluşturdu. Metrelerce uzayan kuyrukta sosyal mesafeye uyulması konusunda hem polis hem de mağaza yetkilileri sık sık uyarılarda bulundu. Saatlerce kuyrukta bekleyen vatandaşlar mağazaya sırayla HES kodu sorgulaması ve ateş ölçümü sonrasında alındı. Mağazaya girerek, indirimli halı alan vatandaşlar kucaklarına aldıkları halılarla evlerinin yolunu tuttu.

Sırada bekleyen bir vatandaş içeriye girmek için bir saattir beklediğini belirterek, halıların 3'te 1 fiyatına satıldığını söyledi.

"İndirimli halı için Bucak'tan geldim"

Burdur'un Bucak ilçesinden indirimli halı almak için geldiğini ifade eden başka bir vatandaş ise "Aşağı yuları 2 saattir bekliyoruz. Bir iki parça halı almak için bekliyoruz. Onu da alabilirsek. Bu gidişle bize sıra gelmeyecek. Sosyal mesafeye uymak zorundayız. Ama böyle devam ederse izdiham yaşanabilir" dedi. - ISPARTA

Isparta'da ucuz halı kuyruğu
Isparta'da ucuz halı kuyruğu
Isparta'da ucuz halı kuyruğu
Isparta'da ucuz halı kuyruğu
Isparta'da ucuz halı kuyruğu
Isparta'da ucuz halı kuyruğu
Isparta'da ucuz halı kuyruğu

HES kodu, Isparta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Isparta'da ucuz halı kuyruğu - Son Dakika


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