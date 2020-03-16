Isparta'da umreden dönen 74 kişi daha yurda yerleştirildi - Son Dakika
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Isparta'da umreden dönen 74 kişi daha yurda yerleştirildi

6 saat önce

Isparta'da umreden dönen 74 kişi daha, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Isparta'daki yurda getirildi.

Isparta'da umreden dönen 74 kişi daha yurda yerleştirildi, System.String[]

Isparta'da umreden dönen 74 kişi daha, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Isparta'daki yurda getirildi.

Umre amacıyla Suudi Arabistan'da bulunan vatandaşlar, Türkiye'ye dönmelerinin ardından 14 günlük karantina süresini geçirmeleri için Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlara yerleştiriliyor.


Bu kapsamda, Isparta'daki Murat Hüdavendigar Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler başka bir yurda nakledildi. Süleyman Demirel Havalimanı'ndaki ilk kontrollerinin ardından 74 kişi daha, polis eşliğinde otobüslerle yurda getirildi.

Yurt binasında ve çevresinde ekipler, hijyenle ilgili önlemler aldı. Yurtta kalan vatandaşlara gözlem süresi boyunca eşlik edecek uzman sağlık personeli görevlendirildi.


Burada 14 gün süreyle misafir edilecek umrecilerin tüm ihtiyaçlarının Isparta Valiliğince karşılanacağı bildirildi.

Isparta'da, umreden dönen 180 kişi de gündüz saatlerinde yurtlara yerleştirilmişti.

Suudi Arabistan, Isparta, Umre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:52 Kaynak: AA
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