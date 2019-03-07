Son Dakika Haberleri: Isparta'da Üniversite Öğrencisi Av Tüfeğiyle Öldürüldü

Isparta'da Üniversite Öğrencisi Av Tüfeğiyle Öldürüldü

1 saat önce

Isparta'da, üniversite öğrencisi tartışma üzerine komşusu tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Isparta'da Üniversite Öğrencisi Av Tüfeğiyle Öldürüldü, System.String[]
Isparta'da, üniversite öğrencisi tartışma üzerine komşusu tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çünür Mahallesi'nde aynı binada oturan M.G. ile üst katındaki Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBU) öğrencisi Enes Selçuk arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.G. balkondan, binanın önünde bulunan Enes Selçuk'a av tüfeğiyle ateş açtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Selçuk'u Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.

Selçuk, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. M.G. gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:36 Kaynak: AA

Isparta, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Katliam! 2'si Öz Oğlu Olmak Üzere 5 Kişiyi Öldüren Katil Zanlısı Yakalandı Cezaevinden Çıkıp Ailesinden 5 Kişiyi Katleden Zanlının İlk İfadesi Ortaya Çıktı: Eşime Sahip Çıkmadılar

5 Kişiyi Öldüren Saldırganın Hedefinde 4 Kişi Daha Varmış Son Ankete Göre, Seçmenin Yüzde 54'ü Ekonomiyi Göz Önünde Bulundurarak Oy Verecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 20:20:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Isparta'da Üniversite Öğrencisi Av Tüfeğiyle Öldürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]