Isparta'da üniversite öğrencisi Güleda Cankel cinayetiyle ilgili dava - Son Dakika
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Isparta'da üniversite öğrencisi Güleda Cankel cinayetiyle ilgili dava

6 saat önce

Isparta'da üniversite öğrencisi Güleda Cankel'i bıçaklayarak öldüren sanık hakkında mütalaasını açıklayan savcı, "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Isparta'da üniversite öğrencisi Güleda Cankel cinayetiyle ilgili dava, System.String[]

Isparta'da üniversite öğrencisi Güleda Cankel'i bıçaklayarak öldüren sanık hakkında mütalaasını açıklayan savcı, "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Zafer Pehlivan, Güleda Cankel'in babası Mustafa Cankel, Isparta, Aydın, Antalya, Muğla barolarının temsilcileri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, kadın hakları derneği üyeleri ve taraf avukatları katıldı.

Mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanığın, maktulü tehdit etme, dövme, boğma, bıçaklama ve ona mektup yazma gibi gerekçelerle olayı planladığını ancak canavarca hisle gerçekleştirmediğini belirterek, Pehlivan'ın "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Müşteki avukatları, savcının mütalaasında, olayın canavarca hisle gerçekleştirilmediği kısmına katılmadıklarını kaydederek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Son sözleri sorulan Pehlivan, "Olayı tasarlayarak yapsaydım, hastaneye yanına gitmezdim ve teslim olmazdım. Olay bir anlık olduk. O anki psikolojiyle öldürdüm." dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa ek savunma hakkı vererek, duruşmayı 7 Nisan'a erteledi.

Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:52 Kaynak: AA
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