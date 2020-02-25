Isparta'da üniversite öğrencisi Güleda Cankel cinayetiyle ilgili dava - Son Dakika
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Isparta'da üniversite öğrencisi Güleda Cankel cinayetiyle ilgili dava

6 saat önce

Isparta'da üniversite öğrencisi Güleda Cankel'i bıçaklayarak öldüren eski erkek arkadaşının yargılanmasının ilk duruşması tamamlandı.

Isparta'da üniversite öğrencisi Güleda Cankel cinayetiyle ilgili dava, System.String[]

Isparta'da üniversite öğrencisi Güleda Cankel'i bıçaklayarak öldüren eski erkek arkadaşının yargılanmasının ilk duruşması tamamlandı.

Duruşma sonrası Isparta Adiye Sarayı önünde toplanan Antalya, Mersin, Muğla, Isparta, Burdur, Aydın ve başka illerin baro temsilcileri, sivil toplum kuruluşları üyeleri, Güleda Cankel'in okul arkadaşları ile babası Mustafa Cankel, kadın cinayetlerine tepki gösterdi.

Topluluk, "Güleda Cankel için adalet, kadına şiddet son bulsun" şeklinde pankart ve dövizler açtı.

Cankel'in babası Mustafa Cankel, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının canice öldürüldüğünü, Türkiye olarak herkesin aynı acıyı yaşadığını söyledi.

Sanık Zafer Pehlivan'a verilecek cezanın kızını artık geri getirmeyeceğini ama başka Güledaların ölmemesi için mücadele edeceğini anlatan Cankel, "Sanık en ağır cezayı alırsa, bir nebze olsun yüreğimize su serpilecek. Diğer kadın cinayetleri göz önünde bulundurularak indirimsiz olarak müebbet hapis cezasını talep ediyoruz." dedi.

Ailenin avukatı Alev Öztürk ise Güleda cinayetinin münferit bir olay olmadığını belirterek, "Bu dava herhangi cinayet davası değil. Nitekim içeride sanığın savunmaları da bize bunu gösterdi. Savcı mütalaasında 'tasarlayarak öldürmek' suçundan cezalandırmasını talep etti." diye konuştu.

Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:32 Kaynak: AA
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