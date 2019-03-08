Son Dakika Haberleri: Isparta'da Üniversite Öğrencisinin Av Tüfeğiyle Öldürülmesi

Isparta'da Üniversite Öğrencisinin Av Tüfeğiyle Öldürülmesi

18 dakika önce

Isparta'da, tartıştığı komşusu tarafından av tüfeğiyle öldürülen üniversite öğrencisinin cenazesi memleketine gönderildi.

Isparta'da Üniversite Öğrencisinin Av Tüfeğiyle Öldürülmesi, System.String[]
Isparta'da, tartıştığı komşusu tarafından av tüfeğiyle öldürülen üniversite öğrencisinin cenazesi memleketine gönderildi.

Önceki gün Çünür Mahallesi'nde çıkan tartışmada aynı binada oturan M.G.'nin av tüfeğiyle ateş etmesiyle ağır yaralanan Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) öğrencisi 22 yaşındaki Enes Selçuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Şüpheli M.G. gözaltına alınırken, Isparta'ya gelen ailesi, Selçuk'un SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi morgundaki cenazesini alarak memleketleri Konya'ya götürürken gözyaşlarını tutamadı.

Rektör Çarıkçı taziye mesajı yayımladı

SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, SDÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi Enes Selçuk için taziye mesajı yayımladı.

Çarıkçı, mesajında, insanın en doğal ve vazgeçilmez haklarından birinin de yaşama hakkı olduğunu belirtti.

İnsanın yaşama hakkının sebep ne olursa olsun asla elinden alınamayacağını ifade eden Çarıkçı, şöyle devam etti:

"İnancımız ve değerlerimiz gereği de 'Allah'ın verdiği canı ancak Allah alır.' Oysa ilimiz sınırlarında yaşanan vahim bir olay sonucunda, hayatının baharında ve hayallerinin de henüz çok başında olan gencecik bir evladımız, Enes Selçuk, haddini aşmış elim bir silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetmiştir. Yaşanan bu talihsiz olay Isparta kadar SDÜ ailesi olarak bizleri derinden yaralamış ve yasa boğmuştur. Bu olay sonrasında, SDÜ olarak, toplumun kanayan bir yarası olan bireysel silahlanmayı, akabinde yaşanması olası cinayetleri şiddetle kınıyor, öğrencimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine, arkadaşlarına ve tüm sevenlerine de yüce Allah'tan sabır ve güç diliyorum."

Olay

Isparta'da aynı binada oturan M.G. ile üst katındaki üniversite öğrencisi Enes Selçuk arasında tartışma çıkmıştı. M.G. balkondan ateş açarak, binanın önünde bulunan Enes Selçuk'u yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan Selçuk kurtarılamamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:30 Kaynak: AA

Isparta, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Balıkesir'de Yolcu Otobüsü ile Kamyon Çarpıştı: 2 Ölü, 7 Yaralı Katliam Yapan Saldırgan Zırhlı Araçla Adliyeye Sevk Edildi

Gelini Boğarak Öldürmüş Demir Yolu Taşımacılığındaki Gecikmelere Tazminat Hakkı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 11:48:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Isparta'da Üniversite Öğrencisinin Av Tüfeğiyle Öldürülmesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]