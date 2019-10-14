Son Dakika Haberleri: Isparta'da üniversiteli genç kıza cinsel saldırı zanlısı her yerde aranıyor
Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da üniversiteli genç kıza cinsel saldırı zanlısı her yerde aranıyor

Isparta'da üniversiteli genç kıza cinsel saldırı zanlısı her yerde aranıyor

25 dakika önce

Isparta'da üniversiteli genç kıza cinsel saldırı zanlısı her yerde aranıyor Güpegündüz üniversiteli genç kıza saldırdı ve kaçtı, polis şimdi her yerde onu arıyor Polis, zanlının yakalanması için üniversite çevresi ve il genelinde hummalı bir çalışma yürütüyorISPARTA - Isparta Süleyman...

Isparta'da üniversiteli genç kıza cinsel saldırı zanlısı her yerde aranıyor

Güpegündüz üniversiteli genç kıza saldırdı ve kaçtı, polis şimdi her yerde onu arıyor

Polis, zanlının yakalanması için üniversite çevresi ve il genelinde hummalı bir çalışma yürütüyor

ISPARTA - Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde 1. sınıfta öğrenim gören kız öğrenciye, geçen cumartesi günü, güpegündüz cinsel saldırıda bulunan ve henüz kimliği belirlenemeyen erkek şahıs polis ekiplerince her yerde aranıyor. Cinsel saldırıya maruz kalan üniversiteli genç kızın tedavisi devam ederken, emniyet güçleri eldeki bilgiler ışığında, zanlının bulunması için hummalı bir çalışma yürütüyor.

Olay, geçen cumartesi günü öğle saatlerinde SDÜ'deki Doğu ve Batı Yerleşkelerini ortadan kesen İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, yerleşkeyi birbirine bağlayan üst geçidin şehir merkezi yönünde, yaklaşık 200 metre mesafedeki alanda ismi açıklanmayan üniversite 1. sınıf öğrencisi genç kız, henüz kimliği belirlenemeyen erkek şahsın cinsel saldırısına uğradı.

Olayda, talihsiz genç kızın yaralandığı öğrenilirken, iğrenç olayı gerçekleştirdiği öne sürülen şahıs ise kayıplara karıştı.

Mağdur genç kızın, yaşananların ardından yaklaşık 200 metre yürüyerek, üniversitenin güvenlik görevlilerine sığındığı ve durumun polise haber verildiği öğrenildi. Olay sonrasında polis, elindeki bilgiler ışığında, SDÜ yerleşkesi yakınlarında bulunan Çünür - Mehmet Tönge mahalleleri başta olmak üzere, il genelinde geniş çaplı araştırma çalışma başlattı. Olayı gerçekleştiren zanlıyı yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Isparta'da üniversiteli genç kıza cinsel saldırı zanlısı her yerde aranıyor

Isparta, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ümraniye'deki far hırsızları kamerada
Bakan Varank: Sanayi Doktora Programı'na katılan öğrencilere aylık 4 bin 500 TL burs verilecek Makrobat sistemiyle traktörler yüzde 75 eğimde bile rahatlıkla çalışıyor Genç kız çığlık attı, metrobüsteki şüpheli yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 14:49:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Isparta'da üniversiteli genç kıza cinsel saldırı zanlısı her yerde aranıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]