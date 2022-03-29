Isparta'da üstyapı çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Isparta'da üstyapı çalışmaları sürüyor

29.03.2022 14:14
Isparta'da üstyapı çalışmaları sürüyor

Isparta'da, sokak ve meydanlarda üstyapı çalışmaları devam ediyor.

Isparta'da, sokak ve meydanlarda üstyapı çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, meydanlarda ve sokaklarda belediyenin kendi üretimi olan begonit taşlarıyla yenileme çalışmaları yapıldığı belirtildi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in çalışmaları yerinde incelediği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan çalışmalar kapsamında yollar, belediyenin kendi üretimi olan begonit taşlarla kaplanıyor, yol zemininde dekoratif aydınlatmalar gerçekleştiriliyor. Yine sokaklara aydınlatma direkleri konularak, şehir merkezi daha modern hale getiriliyor."

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Isparta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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