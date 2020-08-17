Isparta'da UYUMDER bağımlı gençleri yeniden hayata bağlıyor - Son Dakika

Isparta'da UYUMDER bağımlı gençleri yeniden hayata bağlıyor

Isparta Valiliği'nin "Bağımlılıkla Mücadele Eylem Planı" kapsamında 2018 yılında Uyuşturucu, Bağımlılıklarla ve Alkolizmle Mücadele Derneği (UYUMDER) ile birlikte hayata geçirdiği Bağımlılık Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bağımlılıklarından kurtulmak isteyen gönüllü gençler,...

Isparta'da UYUMDER bağımlı gençleri yeniden hayata bağlıyor, System.String[]

Isparta Valiliği'nin "Bağımlılıkla Mücadele Eylem Planı" kapsamında 2018 yılında Uyuşturucu, Bağımlılıklarla ve Alkolizmle Mücadele Derneği (UYUMDER) ile birlikte hayata geçirdiği Bağımlılık Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bağımlılıklarından kurtulmak isteyen gönüllü gençler, rehabilite edilerek yeniden hayata bağlanıyor. Merkezde bugüne kadar yaklaşık 300 genç, hayata yeniden tutundu.

Bağımlılık, günümüzün önemli hastalıklarından biri ve çoğu hastalık gibi o da tedavi edilebiliyor. Bu tedavi modern tıp ilkeleriyle hekim kontrolünde ya da Isparta'daki örnekte olduğu gibi rehabilitasyonla da yapılabiliyor. 51 bin metrekare üzerinde kurulu olan Bağımlılık Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, Isparta Valiliği başta olmak üzere çeşitli hayırseverlerin katkılarıyla birçok iş yurdu oluşturulmuş durumda. Türkiye'nin çeşitli illerinden buraya gelen gençler; demir doğrama, ahşap doğrama, hayvancılık ve tarım faaliyetleriyle ilgilenerek yeni hayatlarına hazırlanıyorlar. Gençler ayrıca Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan mehteran, mantar yetiştiriciliği, özel güvenlik, aşçı yardımcısı, arıcılık, ağaç şekillendirme ve sürü yönetimi elemanı gibi kurslarla da kariyer planlarını yapıyorlar.

UYUMDER'in geçtiğimiz yıl Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'na sunduğu proje kabul edildi. Projeyle birlikte merkezin iş atölyelerine teknik ekipman desteği sağlanarak mantar yetiştirme seraları kuruldu ve uzmanlar tarafından gençlere eğitimler verildi.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu da bulduğu her fırsatta merkezi ziyaret ederek gençlerle bir araya geliyor. Vali Seymenoğlu son olarak destek kapsamında merkezin ahşap atölyesine alınan Cnc makinası (bilgisayar kontrollü imalat tezgahı) ve lazerli ahşap işleme cihazını incelemek üzere merkezi ziyaret etti. Dernek yöneticilerinden yeni ekipmanlar hakkında bilgi alan Vali Seymenoğlu merkezi gezerek gençlerle sohbet etti.

30 kişinin aynı anda rehabilitasyona tabi tutulduğu merkezde bağımlı gençler durumlarına göre 6 ile 8 ay arasında kalarak bağımlılıklarından kurtulmaya çalışıyorlar. Bağımlı gençler; merkezde psikolojik danışman desteği de alarak çeşitli sosyal etkinlikler, meslek kursları, spor ve eğitim faaliyetlerinin yanında tarım ve hayvancılık uygulamalarıyla eski yaşantılarını unutmaya çalışıyorlar. Merkez ilk kurulduğunda usta öğreticilerden meslek öğrenen ve merkez sayesinde bağımlılıklarından kurtulanlar şimdilerde ise yeni gelen arkadaşlarına usta öğreticilik yapıyorlar. 1500 metrekare kapalı alana sahip merkezde gençler için at çiftliği, iş atölyeleri, hobi bahçesi, oyun salonu, kütüphane, spor salonu gibi çok sayıda faaliyet alanı bulunuyor.

İlk temelleri 2015 yılında atılan Isparta UYUMDER'de bugüne kadar 300 civarında genç içinde bulundukları bağımlılıktan kurtularak, burada öğrendikleri bir meslekle yeniden topluma kazandırıldılar. - ISPARTA

Isparta Valiliği, Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 18:52

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Isparta'da UYUMDER bağımlı gençleri yeniden hayata bağlıyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Türk vatandaşlarına vize verilmeyeceği iddialarına AB'den yanıt geldi AFAD'ın vatandaşların telefonuna gönderdiği 4 mesajın sırrı ortaya çıktı Babasını koronavirüsten kaybeden doktorun "maske" isyanı: Kendi ellerimle toprağa verdim Bursa'da meydana gelen esrarengiz foseptik cinayetinin zanlısı yakalandı Koronavirüsün ülkemizdeki seyriyle ilgili Bakan Koca'dan bir iyi, bir kötü haber Esed rejiminin İdlib'deki sızma girişimi püskürtüldü Fenerbahçe'nin gündemindeki Sosa, Trabzonspor'un teklifini reddetti Kuzey Kore lideri Kim'in evcil köpeklerin toplatılması talimatı verdiği öne sürüldü İstanbul'da iğrenç olay! Alkol aldıkları evde genç kıza cinsel istismarda bulunan şahıs suçüstü yakalandı Barcelona, teknik direktör Quique Setien'in görevine son verdi Koronavirüsü atlatanlarda sürekli bağışıklık işaretleri tespit edildi Ajax, Barcelona'lı Luiz Suarez'i kadrosuna katmak istiyor Eski Manchester United'lı kaleci Howard'ın eşi Segura, transparan pozuyla büyüledi Ege Denizi'ndeki sarsıntıyı değerlendiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem beklenen 9 ili uyardı Eski Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, Altay ile anlaştı
Türk dizilerinin sıkı takipçisi Cardi B'den yönetmenlere çağrı: Bir sultan dizisi daha yapar mısınız? Türk dizilerinin sıkı takipçisi Cardi B'den yönetmenlere çağrı: Bir sultan dizisi daha yapar mısınız?         
19:39
İspanya'da koronavirüs vakalarında hafta sonunda büyük artış yaşandı İspanya'da koronavirüs vakalarında hafta sonunda büyük artış yaşandı         
19:21
Metropoll anketinde büyük sürpriz! Barajı iki parti geçiyor, Davutoğlu yükselişte Metropoll anketinde büyük sürpriz! Barajı iki parti geçiyor, Davutoğlu yükselişte         
19:15
Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdü Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdü         
19:02
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi         
19:00
Ünlü oyuncu Ozan Güven, darp iddialarına üç kelimeyle yanıt verdi Ünlü oyuncu Ozan Güven, darp iddialarına üç kelimeyle yanıt verdi         
18:35
CHP ilçe yöneticisi, boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü CHP ilçe yöneticisi, boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü         
18:34
Lukaşenko, Belarus'ta yeni seçim talebini kabul etti Lukaşenko, Belarus'ta yeni seçim talebini kabul etti         
17:28
Bursa'da yakalanan DEAŞ'lının bomba yaparken fotoğrafı ortaya çıktı Bursa'da yakalanan DEAŞ'lının bomba yaparken fotoğrafı ortaya çıktı         
16:34
Terör örgütünde petrol paylaşımı kavgası! Mazlum Kobani ve Murat Karayılan birbirine girdi Terör örgütünde petrol paylaşımı kavgası! Mazlum Kobani ve Murat Karayılan birbirine girdi         
16:22
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu         
14:18
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı         
14:04
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor         
13:55
İki bakan, 17 Ağustos'un yıl dönümünde simülasyonda depremi yaşadı İki bakan, 17 Ağustos'un yıl dönümünde simülasyonda depremi yaşadı         
13:39
Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti         
13:09
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu 17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu         
12:46
Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı         
12:41
2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaraladıktan sonra dondurma yiyip jandarmaya teslim oldu 2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaraladıktan sonra dondurma yiyip jandarmaya teslim oldu         
12:36
Dünyanın en zehirli yılanlarından Dünyanın en zehirli yılanlarından "koca engerek" Malatya'da görüldü         
12:07
Lyon'a transfer olan Cenk Özkaçar, sözleşme imzalamak için Fransa'ya uçtu Lyon'a transfer olan Cenk Özkaçar, sözleşme imzalamak için Fransa'ya uçtu         
12:02
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını         
11:58
Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı         
11:25
Son dakika: Merkezi yönetim bütçe dengesi temmuzda 29,7 milyar lira açık verdi Son dakika: Merkezi yönetim bütçe dengesi temmuzda 29,7 milyar lira açık verdi         
11:23
Mensah transferini bitiren Beşiktaş, Papiss Cisse transferine bu hafta nokta koymak istiyor Mensah transferini bitiren Beşiktaş, Papiss Cisse transferine bu hafta nokta koymak istiyor         
10:51
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam "Arap zamkı" sayesinde sağlığına kavuştu         
10:28
Kandilli Rasathanesi Müdürü: İstanbul'un en büyük şansı fay hattının şehrin içinden geçmemesi Kandilli Rasathanesi Müdürü: İstanbul'un en büyük şansı fay hattının şehrin içinden geçmemesi         
09:17
Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı         
09:14
Messi, Barcelona'dan ayrılma kararını yönetime bildirdi Messi, Barcelona'dan ayrılma kararını yönetime bildirdi         
09:11
Hindistan'da 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edildi, gözleri oyulup dili kesildi! Halk ayaklandı Hindistan'da 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edildi, gözleri oyulup dili kesildi! Halk ayaklandı         
09:02
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı         
09:01
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı         
08:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2020 01:39:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Isparta'da UYUMDER bağımlı gençleri yeniden hayata bağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei