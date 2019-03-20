Isparta'da Uyuşturucu Denetimleri: 8 Gözaltı

Isparta'da polisin yaptığı yol kontrollerinde yakalanan 8 şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Isparta'da polisin yaptığı yol kontrollerinde yakalanan 8 şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.



Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti ve kullanımını engellemek adına çalışma başlattı. Antalya'dan Isparta'ya gelen araçlar üzerinde denetim gerçekleştiren ekipler, şüphe üzerine durdurdukları araçlarda 7.91 gram eroin maddesi ile uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirdi.



Denetimlerde 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edildiği öğrenildi. - ISPARTA

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