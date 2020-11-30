Isparta'da uyuşturucu operasyonlarında 9 kişi yakalandı - Son Dakika

Isparta'da uyuşturucu operasyonlarında 9 kişi yakalandı
30.11.2020 12:06
Isparta'da jandarma ekiplerinin son bir hafta içerisinde gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı.
Isparta'da jandarma ekiplerinin son bir hafta içerisinde gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda toplam 58 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Isparta İl Jandarma Komutanlığı'nca 21-28 Kasım tarihleri arasında uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesi amacıyla icra edilen faaliyetlerde toplam 54 gram eroin, 2 gram kubar esrar ve 2 gram metamfetamin ele geçirildi. Düzenlenen operasyonlarda toplam 9 şüpheli yakalanırken, 6 şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmaktan, 3 şüpheli hakkında da uyuşturucu madde imal/ticaretinden işlem yapıldı. - ISPARTA
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