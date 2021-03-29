Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika

Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

29.03.2021 14:49

Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklamaIsparta'da düzenlenen operasyonda 15 kilo 272 gram esrar ele geçirildi.

Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Isparta'da düzenlenen operasyonda 15 kilo 272 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Z.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyon 27 Mart günü saat 22.00 sıralarında kent otogarında yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, bir şüphelinin Diyarbakır'dan yolcu otobüsüyle uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şüpheli Z.Ö.'yü takibe alan ekipler, otogarda yolcu indiren otobüse operasyon düzenledi. Operasyonda Z.Ö. gözaltına alınırken, valizinde ve sırt çantasında yapılan aramada 14 siyah poşet ve şeffaf filme sarılı vaziyette, ağırlığı 15 kilo 272 gram gelen esrar maddesi ele geçirildi. Hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan işlem yapılan Z.Ö., ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan poşete sarılı vaziyette bulunan esrar maddelerinin, narkotik köpeğine yakalanmaması için mazota bandırıldığı öğrenildi.

Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika


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