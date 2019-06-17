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Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

1 saat önce

Isparta'da narkotik polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalanırken farklı çeşit ve miktarlarda uyuşturucu da ele geçirildi.

Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı, System.String[]
Isparta'da narkotik polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalanırken farklı çeşit ve miktarlarda uyuşturucu da ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya'dan kente gelen araçlar üzerinde çalışma başlattı. Narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda şüphe üzerine durdurulan otomobil içerisinde B.K. ve K.G. isimli şahısların üzerleri ve araçlarında yapılan aramalarda 4 parça halinde 28 gram skunk, 0.73 gram kokain, 28 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Polisin, şüpheliler hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçundan adli işlem başlattığı öğrenilirken ele geçirilen skunkun esrardan 20 kat daha tehlikeli ve şizofreniye yol açabilen içerikte olduğu belirtildi. - ISPARTA
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:36 Kaynak: İHA
Narkotik, Isparta
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