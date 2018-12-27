Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
54 dakika önce
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Isparta
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri kentte uyuşturucu ticareti ve kullanımını engellemek adına çalışma başlattı. Bahçelievler Mahallesi
'nde bir eve operasyon düzenleyen polis, 3.8 gram eroin maddesi, 8 adet suboxone tablet ve 6 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan M.A.Ç. ve R.U. mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:04 Kaynak: İHA
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