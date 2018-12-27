Son Dakika Haberleri: Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

54 dakika önce

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama, System.String[]
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu ticareti ve kullanımını engellemek adına çalışma başlattı. Bahçelievler Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenleyen polis, 3.8 gram eroin maddesi, 8 adet suboxone tablet ve 6 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan M.A.Ç. ve R.U. mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:04 Kaynak: İHA

Isparta, 3. Sayfa
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