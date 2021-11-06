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Son dakika 3. sayfa: Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

06.11.2021 10:33
Son dakika 3. sayfa: Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Son dakika haberler: Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheliden, 2'si tutuklandı.

Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

ISPARTA - Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheliden, 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son 10 gün içinde 27 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 37,75 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, 23 sentetik ecza, 1 hassas terazi ile çok sayıda madde kullanımında faydalanılan aparat ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama", "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçlarından işlem yapıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Narkotik ekipler tarafından yapılan operasyonlarda şüphelilerin uyuşturucuları saklamak için kullandıkları zula yöntemleri de ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika
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